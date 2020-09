Tyv stjal portvin og sølvtøj

Der er anmeldt to nye indbrud til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mellem fredag kl. 14 og tirsdag kl. 15.30 var der indbrud på Lyngbakken i Appenæs, men tilsyneladende er tyven gået med uforrettet sag, da der ikke ser ud til at være stjålet noget.

Det blev der til gengæld på Herman Bangs Vej i Næstved under et indbrud, der foregik mellem mandag kl. 11 og tirsdag kl. 13.30. Her er tyven stukket af med portvin og sølvtøj.