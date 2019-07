Tynde fodsåler og gode historier: Virksomheder roser Næstved Erhverv

- Jeg er positivt overrasket over. at vi scorer så højt på skalaen, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv, med henvisning til at virksomhederne har givet dem over seks bedømt på en skala fra nul til syv.

- Analysen viser fremgang på alle parametre. Det er jeg virkelig glad og stolt over. Særligt højt vurderes vores kompetencer og serviceniveau, og det harmonerer godt med, at vi jo arbejder efter devisen om at være let tilgængelige, venlige, og at vi gerne går et ekstra skridt for hver enkelt virksomhed, vi har kontakt med. Jeg er glad og rørt over at se, at den gode kvalitet og service er noget, der bliver lagt mærke til blandt virksomhederne, siger Rasmus Holst-Sørensen.