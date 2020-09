Projektsundhedsplejerske Nanna Hjort (tv) og projektleder Gitte Wulff Lund ser frem til for alvor at komme i gang med projektet »En tryg start«, som skal give børn mellem nul og tre år en tryg start på livet - og en tryg start i dagtilbuddet. Foto: Mia Than West

Tværfagligt samarbejde skal skabe en tryg start i livet for de mindste

Alle børn skal have en god og tryg start på livet. Derfor har Næstved Kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen startet projektet »En tryg start«, som har til formål at styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud og familie.

»En tryg start« handler om at give barnet en god og tryg start på livet - og en tryg start i dagtilbud. Projektet hører under Sundhedsstyrelsens »Barnets første 1000 dage« og er et toårigt projekt, som har til formål at skabe en tryg start i livet for de nul til treårige børn. Det er et tværfagligt samarbejde, hvor forældrene altid sidder med ved møder og involveres i hele processen omkring barnet.