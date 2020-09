Direktør for Camp Adventure og Skovtårnet, Jesper Mathiesen (tv), vil have erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at nedlægge veto mod tre vindmøller på Sparresholm Gods.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Turistformand vil ikke kæmpe mod vindmøller

Formand for turistorganisationen SydkystDanmark, Carsten Rasmussen, tilhører ikke den gruppe, som mener, at tre vindmøller vil ødelægge udsigten fra Skovtårnet i Camp Adventure. Forleden indtog erhvervsminister Simon Kollerup (S), Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive (V), folketingsmedlem Tanja Larsson (S), Gisselfelds administrerende direktør, Jens Risom og Jesper Mathiesen, som er direktør i Camp Adventure, det private selskab bag Skovtårnet, tårnet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her