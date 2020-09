Direktør for Camp Adventure og Skovtårnet, Jesper Mathiesen (tv) vil have erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at nedlægge veto mod tre vindmøller på Sparresholm Gods. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Turistformand afviser at vindmøller skader Skovtårnets kæmpe succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turistformand afviser at vindmøller skader Skovtårnets kæmpe succes

Næstved - 03. september 2020 kl. 04:47 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre store vindmøller i Næstved Kommune stik syd for Skovtårnet vil sætte en kæp i hjulet for den enorme publikums-succes. Det mener i hvert fald Faxes borgmester og direktøren for den største sydsjællandske turistsucces længe.

Formand for den fælleskommunale turistorganisation SydkystDanmark, Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S), har svært ved at få øje på, at tre snurrende vindmøller skulle få turisterne til at løbe skrigende bort fra Camp Adventure og aldrig komme tilbage.

- Der er ingen evidens for, at vindmøllerne kan blive et problem. Og jeg har svært ved at tro, at turister vil fravælge en tur i trætoptårnet fordi man kan få øje på tre vindmøller i landskabet, siger Carsten Rasmussen.

Han opfatter vindmøller som en del af det danske landskab.

- Vi er nødt til at stille møllerne op, hvis vi skal opfylde klimamålene, siger Næstveds borgmester.

relaterede artikler

Video: Helt til tops langt ude i skoven 08. december 2018 kl. 16:42