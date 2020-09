Holmegaard Værk er kommunens nyeste store attraktion og lægger også lokaler til Næstved Turistforenings workshop om den lokale turismes fremtid. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Turisme: Næstveds nye image

Næstved - 17. september 2020 kl. 08:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal vi kunne i Næstved? Og hvad skal vores image være?

Næstved Turistforening inviterer på tirsdag, den 22. september, til en workshop med fremtidsvisioner for den lokale turisme. Formand Charlotte Schwartzlose vil komme med turistforeningens idé til, hvad der skal ske, og fremtidsforsker Anne Skare Nielsen vil komme med bud på, hvilken retning vi skal tage ind i fremtiden.

- Normalt kigger vi på fortiden for at forudse fremtiden, men Anne Skare Nielsen kigger på nye trends i hele verden og kan komme med ny inspiration, siger Charlotte Schwartzlose om

Samle lokale kræfter Anne Skare Nielsen er uddannet bilog og kandidat i statskundskab, har været medlem af Etisk Råd og har skrevet en række bøger. Hun driver i dag Universal Futurist sammen med en partner.

Workshoppen er et nyt initiativ for at samle de lokale kræfter og vise, hvad Næstved Turistforening også kan bruges til.

Tanken er at klarlægge, hvad her findes af turiststeder i kommunen og derefter kigge på, hvilke steder det giver mening at kombinere i en pakke. Og hvilke målgruppe skal man gå efter?

Det kan man blive meget klogere på på tirsdag til workshoppen.

- Det er en drøm for mig at få startet et netværk mellem vores lokale Bed & Breakfast og AirBnB og gerne også de andre overnatningssteder, siger Charlotte Schwartzlose.

På workshoppen på tirsdag bliver der derfor også taget første skridt til et samarbejde mellem B&B og AirBnB som det sidste punkt på eftermiddagens program.

Tid til networking Workshoppen foregår på Holmegaard Værk klokken 14 til 18 og byder også på oplæg fra Sydkyst Danmarks direktør Martin Bender om markedsføring i fællesskab. Og Sydkyst Danmarks marketingschef Mike Olsen vil fortælle om betydningen af Trip Advisor og om optimering af virksomhedprofiler på Facebook. Ind imellem er der tid til lidt networking og kaffe og kage.

Tilmelding Hvis ellers Næstved Kommune og turisterhvervene er enige i turistforeningens visioner, så er det bare om at komme i gang.

- Jeg tænker da også, at det er noget, som kan give nogle arbejdspladser, siger hun.

Workshoppen er åben for alle, og hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig til Næstved Turistforening senest den 18. september på info@ntuf.dk.

