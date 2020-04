Steen Knarberg har sammen med sin kone Ingrid besluttet sig for at beholde deres yngste pige derhjemme og har tilsluttet sig en hastigt voksende facebook-gruppe, hvor der advares mod at børnene bliver forsøgskaniner. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Tryg genåbning af skoler og dagtilbud: Vi passer på jeres børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tryg genåbning af skoler og dagtilbud: Vi passer på jeres børn

Næstved - 08. april 2020 kl. 04:44 Af Mia Than West og Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være trygt og sikkert at vende tilbage til skolen, børnehaven og vuggestuen. Det mener børne- og kulturdirektør Hanne Dollereup - og resten af krisestaben i Næstved Kommune.

Her arbejder man på højtryk for at få udarbejdet en detaljeret plan for, hvordan de enkelte skoler og dagtilbud igen skal åbne efter at have være lukkede i mange uger for at mindske spredningen af coronavirus (Covid-19).

Samtlige af kommunens skoler, vuggestuer og børnehaver åbner efter påske. Det er i hvert fald det, krisestaben som udgangspunkt arbejder på.

Mandag aften fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at regeringen efter påske langsomt, forsigtigt, kontrolleret og gradvist vil åbne Danmark igen. Først på listen står daginstitutioner og undervisning af de mindste børn i grundskolen fra 0. til 5. klasse.

- Hvis det er muligt inden for de rammer og krav, der er, så åbner vi. Jeg er stærkt optaget af, at det foregår forsvarligt og indenfor trygge og sikre rammer for både elever og personale, siger Hanne Dollerup.

Men langt fra alle forældre har tænkt sig at sende deres børn i skole. Steen og Ingrid Knarberg fortsætter hjemmeundervisning af børnene efter påske. De synes, det er for risikabelt at sende dem af sted.

- Mange familier er selvfølgelig truet på deres eksistensgrundlag og logistik, og derfor bliver de nødt til at sende børnene i vuggestue, børnehave eller skole igen. Samfundsøkonomisk giver det helt sikkert også mening. Men vi har stadig mulighed for at undervise børnene hjemme, og vi tør simpelthen ikke deltage i det eksperiment, som flere førende forskere har betegnet som noget, der hurtigt kan udvikle sig til en krudttønde, siger Steen Knarberg.

relaterede artikler

Nødpasningsplan på plads 15. marts 2020 kl. 07:11

Corona-epidemi: Krisestaben lægger de konkrete planer 13. marts 2020 kl. 12:00