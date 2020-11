Se billedserie Center for Arbejdsmarked er et af de steder i Næstved Kommune, hvor ansatte somme tider er udsat for voldsomme hændelser. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Trusler og vold i kommunen: Så ofte sker det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler og vold i kommunen: Så ofte sker det

Næstved - 04. november 2020 kl. 21:34 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Det sker sommetider, at en borger agerer voldsomt overfor en ansat, eller at der ruller en trusselsmail ind i fællesindbakken. I Næstved Kommune er det heldigvis ikke hverdagskost.

- Vi fører ikke direkte statistik over voldsomme hændelser, men der er nok lidt mere end en håndfuld om året, siger Nicolai Vedsted, der er chef for HR og Arbejdsmiljø i kommunen.

Indtil videre ligger tallet for voldsomme hændelser i år dog stadig på tre til fire på grund af coronanedlukningen i foråret.

I de sager, der er registreret, har problemet ofte været en voldsom adfærd fra en borgers side eller en trussel på skrift.

Når mennesker mødes De voldsomme episoder sker oftest i mødet mellem mennesker i form af en ansat og en borger.

- Vi har nogle episoder fra Center for Arbejdsmarked (jobcenter, red.), fordi de har en fysisk lokation, hvor borgerne møder op, ligesom dem, der har deres daglige gang på handicap- og psykiatri- og ældreområdet også har oplevet nogle ting, siger Nicolai Vedsted.

Han slår dog fast, at der ikke er et bestemt sted i kommunen, der er hårdest ramt.

- Episoderne rammer meget bredt de steder, hvor der er direkte borgerkontakt, siger han.

Ville bombe kommunen Et nyere eksempel på en skriftlig trussel til kommunen, var en mail, der blev sendt tilbage i april 2019. Her skrev en 43-årig kvinde følgende til kommunens sikker funktionspostkasse: »Til svinene i Næstved kommune (...). I kan ikke også tage mine penge. Så kommer jeg og bomber Næstved Kommune ad helveds til. Det her er en rigtig trussel.«

Truslen fik personalet, der åbnede mailen, til at frygte for deres og andre liv, og derfor blev truslen taget meget alvorligt.

Ved en retssag i starten af oktober i år blev kvinden dømt 20 dages betinget fængsel. Hun nægtede sig dog skyldig, og udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen.

Når voldsomme oplevelser opstår, kan det være nødvendigt for de involverede at modtage akut krisehjælp. Derfor har Næstved Kommune et krise-kollega-støttekorps.

Det er et korps, der består af 11 ansatte i kommunen, som - udover deres daglige arbejde - er uddannet til at kunne rykke ud og yde akut krisehjælp, hvis der sker en voldsom hændelse.

Derudover indgår korpset også i kommunens beredskab. Det vil sige, at hvis en voldsom hændelse som for eksempel en togulykke eller en stor eksplosion foregår i Næstved, kan krisemedarbejderne bruges til at yde krisehjælp der.

SKorpset blev oprettet i slutningen af 2018, og der indgår ansatte fra flere forskellige centre.