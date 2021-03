Da politiet ankom til mandens bopæl i Lov, fandt de et skarpladt jagtgevær bag hoveddøren. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Trusler og ulovlige våben: - Jeg har ladt russeren og sidder klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler og ulovlige våben: - Jeg har ladt russeren og sidder klar

Næstved - 08. marts 2021 kl. 18:28 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Gennem en periode havde en 56-årig mand været i konflikt med en bekendts datter og dennes kæreste, og det hele kulminerede 19. december sidste år, da parret var til en julefrokost og modtog et yderst ubehageligt telefonopkald.

- I kan bare komme, jeg har russeren ladt og sidder klar, når I kommer, sagde den 56-årige til kvinden, der havde sin kæreste på medhør.

Telefonopkaldet blev anmeldt til politiet af en tredje gæst ved julefrokosten, og tre timer senere indfandt ordensmagten sig på mandens adresse i Lov ved Næstved. Her fandt de et dobbeltløbet jagtgevær skarpladt med ammunition stående bag den 56-åriges hoveddør.

Ydermere havde manden et ulovligt luftgevær med for stor kaliber samt et samuraisværd på sin adresse. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, hvor han blev varetægtsfængslet.

Da sagen kom for Retten i Næstved, blev den 56-årige fundet skyldig i truslerne. Retten bemærkede dog, at begge parter i konflikten havde truet hinanden ved flere lejligheder, og selvom manden blev fundet skyldig, ville han isoleret set ikke have fået en straf for truslerne.

Det fik han til gengæld for sine overtrædelser af våbenloven. De kostede ham seks måneders ubetinget fængsel.

Anklagemyndigheden ville gerne have den 56-årige dømt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, men så langt ville retten ikke gå. Derfor overvejer anklagemyndigheden nu, om man vil gå videre med sagen og forsøge at få den anket til Østre Landsret.

Den dømte selv var fint tilfreds og modtog dommen, hvorefter han kunne forlade retten som en fri mand efter sin varetægtsfængsling.

relaterede artikler

Dømt for grov vold i Bandidos' klubhus 03. marts 2021 kl. 19:30