Se billedserie Biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs er ked af, at man er blevet nødt til at suspendere det, hun kalder en dejlig ordning. Det er ikke kun, når de er alene, de unge drenge laver ballade. Under der nyligt afholdte foredrag med blandt andre uddannelses- og forskningsminister Søren Pind på Næstved Bibliotek, skabte de også uro. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Trusler og hærværk efter lukketid på bibliotekerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler og hærværk efter lukketid på bibliotekerne

Næstved - 04. december 2017 kl. 06:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det blevet for meget.

Biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs fortæller til Sjællandske, at de bliver nødt til at stille den populære ordning i bero.

For fremtiden bliver det ikke muligt at lukke sig ind efter lukketid på bibliotekerne i Næstved og Fuglebjerg, fordi flere grupper af knægte på 13-15 år ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

- Det er eskaleret over nogle måneder, men nu er det så slemt, at vi må bruge drastiske metoder, siger hun.

Problemet har været kendt i et års tid, men den seneste måneds hændelser har fået Karen Delfs i samarbejde med politiet og lokale SSP-medarbejdere til helt at lukke de to biblioteker efter lukketid.

Der foregår hærværk, knivtrusler, druk og ballade i et omfang, der gør, de andre brugere er utrygge. Der er overvågningsbilleder af en række af rødderne, og man arbejder på at identificere dem.

Biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs håber, det snart vil være muligt at genindføre ordningen.