Trods coronabøvl uddeles der julehjælp igen i år

I et normalt år ville foreningen Julehjælp sige tak for gaverne ved at pakke indkøb og hygge om kunderne i Netto de sidste dage op til jul, men det har coronaen sat en stopper for. Derfor havde formand for foreningen Julehjælp, Maria Andersen frygtet at man helt måtte droppe at hjælpe i år.