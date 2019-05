Se billedserie Herlufsholms vinderhold 2019: Mathilde From, 3.a, Kathrine Enggaard, 3.b, Sille Voltzmann, 2.v, Chamilla Terp, 2.y, Josefine Lavsen, 2.v, Nicoline Aastrup, 2.a, Lily Fensvig, 9.b, Mille Galle, 3.v, Johanne Uhre, 8.c og Josefine Elgarth, 2.v. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Triumf: Herlufsholm vandt pokalen med de store ører Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Triumf: Herlufsholm vandt pokalen med de store ører

Næstved - 01. maj 2019 kl. 15:47 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde lykkedes det for Herlufsholm at vinde den prestigefulde pokalturnering for de sjællandske kostskoler i fodbold. De skete, da skolens pigehold tirsdag besejrede Stenhus med 10-2 i finalen og dermed skrev sig ind i historiebøgerne på landets ældste kostskole.

De sjællandske kostskolers pokalturnering i fodbold blev stiftet tilbage i 1922 for skolerne Herlufsholm, Sorø, Stenhus, Birkerød, Rungsted og Haslev. Det var dengang det kun var muligt for drenge at gå på kostskole, så der gik yderligere 60 år, før pigerne kom på banen i 1980'erne.

De første mange år var der ikke nogen pokal til vinderne af pigernes turnering. Først da Birkerød Gymnasium etablerede sig som det dominerende hold, besluttede de i 2003 at skænke turneringen en pokal - formentlig i den tro, at den kunne blive stående i det nordsjællandske for evigt. Pokalens indgraveringer viser da også, at denne selvsikkerhed ikke var helt ubegrundet, for Birkerød har siden vundet 11 af de 15 udgaver af kostskolernes pokalturnering for piger. Derfor er det også en stor glæde og ære for Herlufsholm, at skolens navn nu også får plads i rækken på det flotte trofæ med de store ører.

Årets slutspil blev afviklet på netop Birkerød Gymnasium, som var forsvarende mestre. Her mødtes de fire finalister for at afgøre det hele i semifinaler og en finale. Herlufsholms piger havde i semifinalen udfordringen af at skulle møde de forsvarende mestre fra Birkerød. Herlufsholm gik uimponerede til opgaven og sikrede sig finalepladsen med en sejr på 4-0.

I finalen ventede vinderne fra 2016; Stenhus Gymnasium. Herlufsholm leverede en ren brandkamp og viste sig så overlegne, at det snart kun var et spørgsmål om sejrens størrelse. Kampen endte med et nærmest eventyrligt resultat på 10-2, og så kunne jublen bryde ud hos de sejrende piger og anfører Mathilde From fra 3.a kunne løfte pokalen for første gang i Herlufsholms historie.

Onsdag blev vinderholdet hyldet ved morgensamling i Herlufsholm kirke, hvor pokalen blev vist frem under stor jubel. Alle spillere modtog desuden Gøyeskjoldet i sølv og emalje, som gives for en usædvanlig sportspræstation.