Trio fortsætter for at oprette lokalråd

Næstved - 05. maj 2019 kl. 20:22 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én, to, tre mange.

Preben Olsen, Bjørn Bjerking og Joakim Rex Blankschøn knokler videre med at oprette et lokalråd for Næstveds bymidte.

Det på trods af, at opbakningen er til at overse.

Først var der infomøde i slutningen af marts, hvor 18 deltagere dukkede op. Ved en generalforsamling for nylig mødte 10 personer frem, og ud over initiativtagerne Bjørn Bjerking og Preben Olsen ønskede kun yderligere én person i første omgang at stille op til bestyrelsen, nemlig Joakim Rex Blankschøn.

Forleden prøvede de igen at skaffe medlemmer til bestyrelsen. Men kun to dukkede op til mødet. Bjørn Bjerking og Preben Olsen.

Efter sommerferien skal en bestyrelse på fem-ni personer være på plads. I mellemtiden vil trioen forsøge at gøre flere mennesker interesseret i at gå aktivt ind i Næstved Centrum Lokalråd.

- Jeg mener ikke, at vi kun er tre, der er interesseret i at oprette et lokalråd. Mange er engageret i andre foreninger. Min erfaring er, at man ikke giver borgerne medejerskab. De får ikke respons fra det politiske lag og så gider folk bare ikke involvere sig, siger Bjørn Bjerking.

Han afviser, at der ganske enkelt ikke er grundlag for at oprette et lokalråd i bymidten.

- Hvis man som borger vil have indflydelse, må man deltage og selv være med til at skabe grobund for beslutningerne. Vi fortsætter og vi skal nok få lokalrådet op at stå, siger Bjørn Bjerking.

Det nye lokalråd dækker ud over centrum også Markkvarteret, en del af havneområdet, Ydernæs, Åderup, Sct. Jørgens Park, gymnasiekvarteret og området ved vandtårnet på Østre Ringvej.

