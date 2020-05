Se billedserie Trine Springborg har midt i coronakrisen gennemført flere maraton med hjælp fra gode løbemakkere. Fotos: HG Atletik og Motion

Trine gik død efter 100 meter: Nu løber hun sit første maraton

Næstved - 28. maj 2020 kl. 13:08 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to-et-halvt år siden var Trine Springborg dårligt i stand til at fuldføre 100 meter.

- Jeg kan huske første gang jeg løb 100 meter. Jeg lå og gispede efter vejret i fem minutter.

Siden har den 45-årige pædagog fået helt anderledes fin fart i løbeskoene. Og selvom om coronaen kom på tværs og ødelagde hendes plan om at fuldføre Copenhagen Maraton, så har den lumske virus ikke ødelagt drømmen om at løbe rigtig langt - sammen med holdkammeraterne i HG Atletik og Motion.

- Da klubben lukkede ned for alle aktiviteter søgte jeg efter løbekammerater på Facebook. Der var heldigvis flere klubkammerater, der gerne ville løbe med og de har hjulpet mig med træningen i mindre grupper, siger Trine Springborg.

Egen marantonrute

Hun planlagde derfor sin egen maratonrute med udgangspunkt fra egen adresse med en 10,5 kilometer lang rute, der skulle løbes fire gange. Hun fik løbekammeraterne til at skiftes til at løbe med på de fire omgange. Det gav god opbakning, når det blev rigtig hårdt.

-Jeg har lært mig selv at det handler om 20 procent i benene og 80 procent i hjernen, når det gælder om at løbe langt. Og holdkammeraterne har hjulpet mig igennem, så jeg har overvundet mine egne grænser og er opsat på at fuldføre et rigtigt maraton næste år. Når jeg kan det, så kan jeg alt siger Trine Springborg.

I HG Atletik og Motion er historien om Trine Springborg også fortællingen om et fællesskab, der stadig består selvom corona-krisen har sat alle klubaktiviteter på pause.

- Årsagen til den stadige totale nedlukning på nuværende tidspunkt er, at der snildt møder mellem 60 og 80 medlemmer op til fællestræning, og det mener vi i bestyrelsen ikke, at vi i klubben kan håndtere forsvarligt og derfor har vi valgt at holde helt lukket, fortæller Janne Jensen, bestyrelsesmedlem i HG Atletik og Motion.

Hun glæder sig derfor over, at Trine Springborg og løbekammeraterne - og mange andre - har taget opfordringen til sig om at løbe sammen i mindre grupper.

Selvkørende fællesskab

- Vi er rigtig stolte af vores selvkørende medlemmer, men håber selvfølgelig snart at kunne tilbyde dem træning. For der er ingen tvivl om, at vi alle savner det fællesskab, som netop har rustet os igennem den her tid, siger Janne Jensen.

HG Atletik og Motion forventer at genoptage fællestræningen fra den 8. juni.