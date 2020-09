Tricktyveri hos massør: To mænd afbrød behandling

En massør på Torvet i Fuglebjerg var tirsdag formiddag klokken cirka 11.45 udsat for tricktyveri.

Her kom to mænd ind af døren og afbrød en behandling og bad om at få en massage. De forlod kort efter butikken igen, og undervejs havde de held med at fjerne en mobiltelefon fra et skrivebord.