En tredje mand blev torsdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Sagen drejer sig om et groft overfald, tilsyneladende på baggrund af en strid om penge. Foto: Fleur Sativa

Tredje mand fængslet i sag om grov vold med baseballbat

Næstved - 06. februar 2021 kl. 18:50 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

20. januar blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og varetægtsfængslet efter et voldsomt overfald med et baseballbat. Torsdag blev en tredje mand ligeledes varetægtsfængslet i sagen, sigtet for vold af særlig rå og farlig karakter.

Der er tale om en 22-årig mand, som i grundlovsforhøret nægtede sig skyldig i sigtelsen. Han ville gerne udtale sig i sagen, men det foregik imidlertid bag lukkede døre efter anklager Siw Olsens anmodning.

Blødninger i hjernen Sagen drejer sig om et usædvanligt groft overfald, der fandt sted 19. januar i Birkehegnet. Her blev en 26-årig mand efterladt blødende på en offentlig parkeringsplads efter at være blevet overfaldet med et baseballbat af aluminium. Det resulterede også i blødninger i hjernen.

Ifølge sigtelsen blev den 26-årige gennembanket af de tre mænd, og da han ville flygte over til sin mors lejlighed, blev han overfaldet endnu engang - og kaldt stikkersvin. Derfor er alle tre også sigtet for vidnetrusler.

Ikke straffet tidligere De to mænd, der i forvejen sidder varetægtsfængslet i sagen, er henholdsvis 28 og 35 år. Den yngste af dem er også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, fordi han havde 3,4 gram kokain på sig ved anholdelsen.

De to er - i modsætning til den 22-årige - begge tidligere straffet for vold. De nægter sig ligeledes skyldige og påberåbte sig rutinerede forsvarsadvokater i stedet for de to beskikkede, da deres grundlovsforhør blev afholdt 20. januar.

Den 22-årige blev varetægtsfængslet frem til 17. februar. Det er samme dato som de to andre sigtede, således at sagen dermed bliver samlet.

