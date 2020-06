Episoden fandt sted en januardag ved tunnelen overfor Bilka. Foto: Morten Ravn

Send til din ven. X Artiklen: Tre unge dømt for overfald - en fjerde blev frikendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre unge dømt for overfald - en fjerde blev frikendt

Næstved - 24. juni 2020 kl. 19:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire unge mennesker i alderen 16 til 17 år sad i sidste uge på anklagebænken ved Retten i Næstved, hvor de var tiltalt for et voldeligt overfald mod en jævnaldrende dreng. Det fandt sted i januar på stisystemet ved tunnelen under Køgevej overfor Bilka.

Læs også: Fængslet for knytnæveslag efter skænderi om hundelort

Yderligere mindst en person deltog i overfaldet, men han er under den kriminelle lavalder og får sin sag afgjort særskilt i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der var muligvis flere med, men det blev ikke fastslået med sikkerhed under retssagen.

Undslap til Jem & Fix Alle overfaldsmænd kendte i forvejen offeret, der en mandag eftermiddag omkring klokken 16 blev mødt med knytnæveslag i ansigtet og adskillige spark og slag mod kroppen. Det lykkedes ham at slippe væk og søge tilflugt i Jem & Fix på den anden side af tunnelen, så han slap med blå mærker og hudafskrabninger.

En 16-årig dreng fra Næstved blev frikendt for sin rolle i overfaldet, mens to 17-årige fra Haslev begge fik 60 dages betinget fængsel. De skal ligeledes møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor en sagsbehandler fra kommunen skal tage stilling, om yderligere foranstaltninger kan sættes i gang.

Sidstnævnte, som ikke er af etnisk dansk oprindelse, skal dog snart møde igen ved Retten i Næstved. Det skulle han egentlig have gjort for 14 dage siden i en anden sag, hvor han ligeledes er tiltalt for vold sammen med en anden ung mand. Den blev dog aflyst, da et vidne var forhindret i at deltage.

Klatrede op på politibil Den sidste af de fire tiltalte, en 16-årig dreng, som i øjeblikket bor på et opholdshjem, blev fundet skyldig, men sanktionsudmålingen blev udskudt, da retten afventer yderligere oplysninger om ham.

Den 16-årige blev også dømt for i alt tre andre forhold. Det ene omhandlede vold ved et knytnæveslag i ansigtet, som skete i februar i et tog på vej til Haslev Station, og de to andre hærværk og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det var som følge af en episode 29. februar i år, hvor han løb hen over kølerhjelmen og taget på en politibil, hvilket forårsagede skader for over 11.000 kroner.

relaterede artikler

Smed affald ud af vinduet: Sigtet for flere forhold 15. april 2020 kl. 10:49

Fire drenge tog på tyvetogt i Bilka og blev snuppet ved McDonald's 11. februar 2019 kl. 18:06