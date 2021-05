Se billedserie I sidste uge var der ingen gæster i Næstved Svømmehal, men det ændrer sig nu, hvor genåbningen også er nået til Næstved. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Tre svømmehaller genåbner med coronapas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre svømmehaller genåbner med coronapas

Næstved - 07. maj 2021 kl. 19:53 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

I næste uge kan du igen svømme baner og springe fra tre-meter-vippen. Næstveds tre svømmehaller genåbner mandag, men du skal medbringe coronapas, og saunaen og skabene i omklædningsrummene er lukket.

I Herlufsholm Svømmehal, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens varmtvandsbassin var der ingen morgenfriske svømmere i sidste uge, selvom coronarestriktionerne allerede tillod svømmehallerne at holde åbent for offentligheden fra torsdag i sidste uge.

- Vi ventede med at genåbne, fordi der fra det offentlige var nogle retningslinjer, som ikke var helt klare og tydelige. Både hvordan coronapas skulle håndteres, men også om, hvor meget leg i bassinerne vi må tillade, siger Philip Green, der i 15 år har været leder for de tre svømmehaller.

Total forvirring

Tirsdag i denne uge var der glæde og jubel hos de danske badelande, som havde fået bekræftet af Kulturministeriet, at de ligesom svømmehallerne var en del af genåbningen i sidste uge.

Men senere på dagen rettede Erhvervsministeriet afgørelsen, og bestemte at badelandene alligevel ikke måtte åbne. Derfor skrev Danske Svømmebade på sin hjemmeside, at "vi kan ikke få nogen til at definere for os, hvornår et svømmeanlæg er et badeland, og hvornår det er en idrætsfacilitet."

Selvom de tre svømmehaller i Næstved gerne må åbne, fordi de ifølge ministerierne er "idrætsfaciliteter", så undrer Philip Green sig over den usikkerhed, som altid skal følge med genåbningerne.

- Det gør forvirringen total, og vi begynder at bekymre os for, om børn må lege i svømmehallen og så videre, siger han.

Med under 48 timers varsel i sidste uge om, at Philip Green igen måtte åbne sine svømmebassiner for offentligheden, var det ikke muligt allerede at åbne torsdag, selvom han havde tilladelsen. Men mandag er der kommet styr på retningslinjerne.

75 mennesker må svømme i det store bassin, og 18 personer i det lille i svømmehallerne i Herlufsholm og Næstved. I Birkebjergparkens varmtvandsbassin er det 24 i det store og 12 i det lille. Men antallet af svømmere var det mindste problem at løse, fortæller Philip Green.

- Den store udfordring var omklædningsrummene, fordi vi ikke har bemanding nok til at spritte af hele tiden. Nøglerne udgør for eksempel en risiko, når de skifter hænder, siger han.

Gæster i de tre svømmehaller kan derfor ikke lægge skiftetøj, tasker og andre genstande sikkert bag lås og slå. Ligesom sidste genåbning vil gæster ikke have adgang til omklædningsrummenes skabe. I stedet skal de svømmeglade gæster medbringe en pose, som man kan lægge inde i selve svømmehallen, fortæller Philip Green.

Ingen sauna Skabene er ifølge den mangeårige svømmehalsleder ikke det eneste, som forbliver lukket. Nogle af de små organisationer, som holder til i svømmehallerne, dropper at åbne, fordi det er for besværligt at tjekke coronapas.

Og hvis du har savnet at svede igennem i en brandvarm sauna efter de mange svømmebaner, så må du blive skuffet. Svømmehallernes saunaer åbner heller ikke, fordi der er for stor risiko for smitte i de små rum, fortæller Philip Green.

- Men vi glæder os helt vildt meget til at åbne, og jeg håber at vores gæster vil føle sig velkomne. Det er ærgerligt med skabene, men i det mindste må man svømme og lege så længe man har lyst til, siger han.

Et flertal i Næstved Byråd vedtog sidste år, at der skal bygges en ny svømmehal i byen til 222 millioner kroner. Den åbner efter planen i 2024, og derfor giver det ikke meget mening at renovere omklædningsrummene nu, så man på trods af corona kan holde skabene åbne, fortæller Philip Green.

- Det ville være smart for eksempel at have et chip-system, men det kan slet ikke betale sig, når vi er ved at udfase de tre svømmehaller, siger han.