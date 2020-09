Arena Næstved har føjet tre store navne til koncertlisten i november og december. Her er tale om TV-2 (billedet), Magtens Korridorer og Jung. Pressefoto

Tre store navne til arenaen

Næstved - 26. september 2020 kl. 21:27 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

TV-2, Magtens Korridorer og Jung. Det er ikke just små navne, men alligevel har Arena Næstved indgået aftaler med dem her under coronaen, hvor der kun må være siddende koncerter med max 500 personer i arenaen.

TV-2 giver koncert fredag den 27. november, Magtens Korridorer den 28. november og Jung den 4. december.

- Vi må videre, og begge sider har tænkt kreativt, kigget på muligheder og på hvor smertegrænsen går, siger Jacob Brixvold, direktør for Arena Næstved.

Kunstnerne har sat deres honorar lidt ned, og arenaen bruger færre penge på set up'et.

- Og nok så væsentligt, så er der ændret på risikofordelingen, så vi ikke skal sælge helt så mange billetter, før det giver penge i kassen, siger Jacob Brixvold, der for nylig fik Sparekassen Sjælland-Fyn på plads som en ny sponsor i den tungere ende.

To i rap

En måde arenaen sparer på omkostningerne er ved at have koncerter to dage i rap, så der kun skal stilles op og pilles ned en gang i stedet for to.

- Der er fornuft i økonomien fra start af med 470 billetter til hver koncert, og vi håber så på, at vi kan få mulighed for at åbne endnu en sektion, siger Jacob Brixvold.

TV-2 og Magtens Korridorer ligger i rap, og koncerten med Jung ligger dagen før en allerede planlagt koncert med Burhan G. Og så bliver der droslet lidt på de visuelle effekter og størrelsen af scenen. Arena Næstved er klar med en app, så der er mulighed for at bestille ting fra baren digitalt.

- Så skal gæsterne kun op og hente deres drikkevarer men skal ikke stå i kø for at bestille. På den måde skulle vi gerne undgå kø ved baren, siger Jacob Brixvold, som er glad for igen at komme i gang med at kunne tilbyde oplevelser til folk.

Til salg fredag

Normalt ville et kendt navn som TV-2 godt kunne trække 1.500-1.700 publikummer, men nu bliver det i stedet lidt mere eksklusivt, og arenaen forventer, at billetterne bliver solgt forholdsvis hurtigt.

- Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan gøre noget for ungdommen i denne her tid, siger han med henvisning til Jung, hvis debutsingle "Jeg skal nok vente" sidste år af musiksitet Gaffa blev kåret som årets bedste danske sang.

Billetterne til de tre nye koncerter er sat til salg.

