Søstrene Malou, Melanie og Melissa Hannibal har afsluttet tre år på Næstved Gymnasium. De bestod alle tre eksamen på samme dag med en halv times mellemrum. Foto: Robert Andersen

Tre søstre siger farvel til gymnasiet på samme dag

Næstved - 23. juni 2021 kl. 16:38 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

De fniser.

Champagne har det med at virke hurtigt om morgenen, når maven ikke er fuld og spændingsniveauet højt.

- Er der mere champagne, er der en, der råber. Og det er der.

De tre søstre, Malou, Melanie og Melissa Hannibal, er alle tre blevet færdige med 3.G med en halv time mellem hver efter tre år på Næstved Gymnasium og HF.

Nu står de med resten af livet i hænderne og skal vælge en fremtid, og hvis vi lige skal citere Berlingskes kulturkommentator Anne Sophia Hermansen frit efter hukommelsen, så er karakter ikke noget, man får i skolen, men noget man opbygger gennem et levet liv.

Og står det til troende, så er søstrene godt på vej.

Det forkerte valg Malou, Melanie og Melissa Hannibal er alle tre klar til at træde ud i livet med blikket rettet mod et sabbatår eller to, hvor de skal arbejde, tjene nogle penge og ud at rejse, inden de kaster sig over en uddannelse, som for alle tres vedkommende fortoner sig lidt i fremtidens tåger.

- Jeg vil gerne noget med mennesker, siger 20-årige Malou Hannibal, der egentlig begyndte på gymnasiet et år før sine tvillingesøstre, men opdagede, at hun havde valgt forkert.

- Jeg valgte biologi og fysik. Det var ikke mig, så jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at begynde forfra, siger hun.

Det nye valg af samfundsfag og engelsk passede langt bedre.

Den svære vej 19-årige Melanie Hannibal valgte også engelsk og samfundsfag, mens den yngste tvilling Melissa Hannibal traf et helt andet valg.

- Jeg tog den svære vej og valgte biologi og fysik, siger hun og griner.

Melissa Hannibal har ikke fortrudt, at hun tog en anden vej, og hun er stolt over, at hun bar det igennem selv.

De er alle tre enige, om at det har været dejligt at have hinanden i de tre år på Næstved Gymnasium, men de er også enige om, at det var lige så godt, at de ikke kom i samme klasse.

- Man har en trang til at vælge det sikre, og så var det ikke blevet så let at lære de andre at kende og at udvikle sig, sige Melanie Hannibal.

Noget med mennesker De to andre er enige, og Melissa Hannibal fortæller, at hun altid har rendt efter sin lidt ældre tvillingesøster, men i gymnasiet har hun lært at være sig selv.

Tvillingerne er lidt uafklarede, når det kommer til fremtiden. Sabbatår og noget med mennesker - så langt så godt.

Frisør eller psykolog, filosoferer Melanie Hannibal.

- Jeg vil blive til noget, men det skal ikke være noget, hvor jeg bare sidder på en stol, siger Melissa Hannibal.

Nu er det slut, og festerne står for døren - frem med champagnen.

Og fremtiden må være fremtiden.

