Borgmester Carsten Rasmussen fik god hjælp af makkeren Lone Hansen, men det lykkedes ikke at vinde et sæt.

Tre små mænd og en borgmester på halgulvet

Næstved - 19. november 2017 kl. 16:45 Af Tekst og foto: Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De små mænd, sportsfolkene og borgmesteren var på gulvet. Nogen med større succes end andre. Som makker med Lone Hansen spillede borgmester Carsten Rasmussen opvisningskamp mod Ulla og Jørgen Ravn.

- Det er 10 år siden, at jeg sidst spillede badminton. Det var hjemme i haven med børnene, lød borgmester-forklaringen efter nederlag i to sæt. Men Fuglebjerg Hallens næstformand, Kirsten Petersen, betroede borgmesteren, at der er ledige træningstider onsdag og lørdag.

Lørdag var der dømt fest i Fuglebjerg Hallen. Det er 50 år siden, at hallen blev indviet. Forud var gået adskillige år med planlægning, indsamling af penge og derefter frivillig arbejdskraft. Nu blev jubilæet fejret. Og formand Jesper Felskov glæder sig over, at hallen er i god form. Det blev en festeftermiddag, og særligt var det en glæde for formanden, at mange af de »gamle« mødte op og hyggede sig. Med underholdning på halgulvet og kaffe og lagkage i cafeen.

Ikke mindst var der run på de mange plancher, der fortalte om hallens historie. Mange byfester og bankospil har været med til at skabe det økonomiske fundament for Fuglebjerg Hallen. Og stadig er hallen et vigtigt samlingssted for idræt og erhverv, fastslog borgmesteren, da han på byrådets vegne ønskede til lykke.

- Og tak til de mange frivillige for en stor indsats, sagde Carsten Rasmussen, der sammen med Venstres Otto Poulsen repræsenterede byrådet.

Tilbage til De Små Mænd. Bag forklædningen siger sig Dorthe Nielsen, Line Vange og Mads Vange, som i 10 år har underholdt og skabt stemning ved private fester og jubilæer. Og de var med til at skabe fest i Fuglebjerg, og Dorthe Nielsen var på hjemmebane. Hun har boet i Fuglebjerg, mens Line og Mads Vange er fra Fensmark.