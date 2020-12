Spidskandidat for De Konservative Rune Kristensen kalder det ren valgmatematik, at de tre partier har indgået valgforbund uden Venstre. Pressefoto

Tre små borgerlige partier i valgforbund: Venstre er for store

Det er De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der er gået i valgforbund for at maksimere antallet af mandater. Dermed er der dømt nye toner i forhold til seneste valg, hvor Venstre også var med i et fælles borgerlig valgforbund. Det er de ikke denne gang. For det handler om matematik. Valgmatematik vel at mærke.

