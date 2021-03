Tre nye teststeder åbner mandag

De nye hurtig-test-steder skal gøre det nemmere for folk i kommunens lokalområder at blive testet og erstatter de mobil-test, der hidtil har været brugt i kommunen.

- På plejehjemmene er beboerene stort set færdig-vaccineret. Derfor skifter vi kurs og opretter test-centre i lokalområder, hvor alle kan blive testet. Det er vigtigt vi står sammen, for tredjedel af os, risikerer at bære rundt på corona, uden at vi ved af det. Derfor er det godt at lade sig teste så ofte som muligt, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).