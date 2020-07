Tre mænd kæntrede i kano på Tystrup Sø

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning måtte lørdag kort efter klokken 13 have deres redningsbåd i aktion på Tystrup Sø, mellem Næstved og Sorø. Årsagen var, at en kano med tre mænd i var kæntret grundet kraftigt vind.

- Det var et selskab på 38 personer i kano, der pludselig blev fanget i en stærk strøm og store bølger. Alle nåede i land med undtagelse af de tre, så vi måtte ud for at hjælpe, forklarer indsatsleder Jan Pagter.