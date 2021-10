DF i Næstveds bestyrelse med Pia Kjærsgaard i august 2021. Kort tid efter blev Alex Thomsen (tv.) valgt som ny formand. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Tre formænd på et halvt år: Håber DF lærer af fortidens fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tre formænd på et halvt år: Håber DF lærer af fortidens fejl

Næstved - 20. oktober 2021 kl. 16:38 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Først var de tre byrådsmedlemmer, så var de to og for et år siden forlod den sidste DF'er byrådet i Næstved.

Dansk Folkeparti er gået ind i dette års valgkamp uden siddende byrådsmedlemmer, og i den lokale administration spøger uroen en smule endnu.

Stemningen er stadig god, fortæller medlemmerne, men den lokale bestyrelse har siden formand og spidskandidat Nickolai Hamann gik af som bestyrelsesformand i april haft i alt tre formænd, når man tæller spidskandidaten med.

Der er derfor nok at se til i bestyrelsen, hvis det skal lykkes igen at blive repræsenteret i byrådet, når julepynten hænger i Næstveds gader.

For travlt Den nyeste formand i bestyrelsen, Alex Thomsen, blev valgt ind som konstitueret formand i september. Det blev han efter at Philip Buan, som blev valgt ind i stedet for Nickolai Hamann i april, gik af som formand efter at have haft for mange ting hængende over hovedet. Han er stadig medlem af bestyrelsen som kasserer.

- Det skyldtes, at han havde for meget at se til på sit arbejde, fortæller Nickolai Hamann.

Det var ifølge den nye formand Alex Thomsen et logisk kompromis, at han overtog formandskabet i bestyrelsen i september.

- Nu skal det bare virke, så vi kan få et godt valg. Jeg har viljen til at kæmpe for DF, så valget på mig faldt meget naturligt, siger Alex Thomsen.

Ikke sidde for evigt Bestyrelsesmedlem Hanne Ernstpriis fortæller også, at Philip Buan i september tilkendegav, at han havde lidt for meget arbejde i øjeblikket.

- Stemningen er skam fin, og han (Alex Thomsen red.) har styr på tingene. Så her er ingen problemer, fortæller hun.

Spidskandidat i partiet og tidligere formand, Nickolai Hamann, er fortrøstningsfuld omkring valget i november, og han håber det kan lykkes for DF at blive valgt ind i byrådet igen.

Om det nye formandsskifte siger han, at det er meget naturligt med et skifte, og at man ikke skal sidde som formand for evigt.

Slagteren fra Meny At Nickolai Hamann gik af som formand i april, skyldes ifølge ham selv, at han fik for travlt med både at være spidskandidat for partiet og med sit arbejde i Meny, hvor han er slagter.

- Jeg har selv brugt fem år som formand i bestyrelsen, og det er godt med nye kræfter, fortæller slagteren fra Meny.

Alex Thomsen er ikke nervøs over at hans to forgængere er stoppet på grund af for meget arbejde i bestyrelsen.

Entreprenøren fortæller, at han godt kan lide at have mange ting kørende på én gang.

- Jeg har det kølige overblik, og jeg kan godt disponere min tid ordentligt, lyder det.

For mange høvdinge Niels Kelberg, der sad i byrådet for DF mellem 2010 og 2020, håber på, at Nickolai Hamann og Dansk Folkeparti får et hæderligt valg. Niels Kelberg er stadig medlem af partiet, men trak sig af helbredsmæssige årsager i september 2020.

Han fortæller, at der historisk set har været tendens til dårlig kommunikation mellem medlemmerne i byrådet og bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Folkepartis lokale afdeling i Næstved. Det kolliderede med, da flere medlemmer skiftede til Nye Borgerlige, fortæller Niels Kelberg. Blandt andre Githa Nelander, som genopstiller for Nye Borgerlige ved dette års valg.

Niels Kelberg har derfor ét råd til den nye bestyrelsesformand.

- Det hjælper ikke, at der er for mange høvdinge og for få indianere. Jeg håber, at de (bestyrelsen red.) lærer af fortidens fejl, lyder det fra Niels Kelberg.