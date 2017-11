Tre færdselskontroller gav 4 klip

På Næstvedvej, Slagelsevej og Præstø Landevej var der tirsdag færdselskontroller. Det blev til to klip. Ingen på Præstø Landevej kørte så hurtigt, at de skulle have et klip, mens tre på Slagelsevej og en enkelt på Næstvedvej fik et.