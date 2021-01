Tre beboere på plejehjem smittet med britisk coronavariant

Det oplyser direktør for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg til TV2 Øst.

- Styrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) har været inde og foretage smitteopsporing. Nu intensiveres den smitteopsporing. Det betyder, at vi har oplyst om kontaktoplysninger til alle pårørende til beboerne, som vil blive kontaktet enkeltvis af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det samme gælder for medarbejderne, siger Jakob Bigum Lundberg.

Der er i alt 99 beboere på Kildemarkscenteret, som er inddelt i tre centre, og indtil videre har de kunnet formå at afskærme smitten til et af de tre centre.

Det var på grund af den hurtige spredning, at Styrelsen for Patientsikkerhed fik mistanke om, at det kunne være den engelsk coronavariant.

- Det er virkelig kritisk, at den engelske variant nu har ramt et plejecenter. Vi har taget en række ekstra forholdsregler. Og så er det vigtigt, at vi alle sammen er opmærksom på, hvor smittefarlig den er, siger Jakob Bigum Lundberg til TV2 Øst.