Tre beboere på Birke-bo er blevet testet positiv for Covid-19. En er indlagt på hospitalet, men de to andre er isolerede i deres boliger. Privatfoto

Tre beboere på ældrecenter er smittet med coronavirus

Af Mia Than West

De første tilfælde af coronasmittede på et ældrecenter i Næstved Kommune er konstateret. Det bekræfter direktør i Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

Beboere isoleret

Det var plejehjemmets læge, der onsdag tog kontakt til AMK-vagtcentralen, fordi fire beboere - der alle bor i plejeboliger på Birke-bo - havde symptomer på corona. Her vurderede man, at der skulle sendes folk ud til beboerne, så de kunne blive testet. Efter lidt ventetid kom der torsdag aften svar: Tre ud af fire er testet positiv for Covid-19.