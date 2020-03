Retten i Næstved fandt det bevist, at den 28-årige stod bag de to brande, der opstod med få timers mellemrum tilbage i september. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Tre års fængsel til brandstifter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre års fængsel til brandstifter

Næstved - 07. marts 2020 kl. 04:03 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have kunnet tygge på sagen i mere end en uge, var Retten i Næstved fredag klar til at afsige dom i sagen mod 28-årige Simon Mortensen. Han blev fundet skyldig i to forhold af brandstiftelse, hvoraf det ene omhandlede to brande.

Således fandt retten det bevist, at Simon Mortensen startede to brande i kælderrum, som opstod med kort tids mellemrum i hver sin ende af en etageejendom på Bogensevej i Næstved - hvor den dømte selv har bopæl. Her opstod skader for mere end 1,5 millioner kroner, ligesom andre beboeres liv blev bragt i fare, og mindst én måtte evakueres.

Godt to timer forinden havde Simon Mortensen sat ild til en container på Parkvej ganske kort derfra, men her fik brandvæsnet hurtigere styr på flammerne.

Den 28-årige blev dømt efter en retssag, der strakte sig over to dage med mange vidner og flere tekniske beviser. Blandt andet ses han på en overvågningsvideo købe tre lightere kort inden brandene - den ene blev efterfølgende fundet ved det ene arnested med Simon Mortensens dna på.

På videoen ses det også, hvordan den dømte forsynede sig med en stak oddset-programmer, som senere blev fundet delvist afbrændte i det ene kælderrum.

Anklageren havde krævet op til tre et halvt års fængsel, men dommen endte med at blive en smule mildere: Tre år bag tremmer. Det blev med det samme anket af Simon Mortensen, og dermed kommer sagen på et tidspunkt for Østre Landsret. Han skal indtil da sidde varetægtsfængslet.

relaterede artikler

Anklager kræver 3,5 års fængsel til brandstifter 28. februar 2020 kl. 03:49

Anholdt for brandstiftelse 24. februar 2020 kl. 11:55