Tidligere direktør i Næstved Kommune Per B. Christensen gik ret beset på pension i 2017, men han er stadig en meget travl mand, og for den indsats har han nu modtaget Danske Professionshøjskolers ærespris. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Travl mand får ærespris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Travl mand får ærespris

Næstved - 03. september 2021 kl. 15:20 Kontakt redaktionen

Per B. Christensen - tidligere direktør i Næstved Kommune for Børn og Kultur - har modtaget Danske Professionshøjskolers ærespris, og det er med stor glæde, at formand, Stefan Hermann, overrækker ham prisen på årsmødet.

Læs også: Helge Adam Møller vil sætte farten ned

- Per B. Christensen har i mange år været en særdeles vægtig figur i det danske uddannelseslandskab og har spillet en nøglerolle i bl.a. udviklingen af læreruddannelsen og kvalitetsudviklingen af professionsuddannelserne. Han er en straight shooter med hjertet placeret det rette sted og taktisk sans som en rutineret skakspiller. Derfor skal han i år have Danske Professionshøjskolers ærespris, sagde Stefan Herman.

Og glæden er ikke mindre hos prismodtageren, der er meget beæret.

- Når man gennem så mange år har arbejdet med noget, så bliver man glad, når nogen påskønner det.... ellers ville man da være en underlig en, siger han til Sjællandske.

Stor indflydelse Det er Danske Professionshøjskolers rektorkollegie, der på baggrund af indkomne forslag tager stilling til, hvem prismodtageren skal være.

Kriteriet for at modtage prisen er, at man i sit virke aktivt og vedholdende har stilet efter at fremme professioner, professionsuddannelser og aktiviteter på professionshøjskolerne.

Særligt i forhold til udviklingen af læreruddannelsen har Per B. Christensen spillet en vigtig rolle. Han er selv professionsuddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn, unge og uddannelse.

- Jeg har arbejdet med det i tyve år i Næstved Kommune og før det i Storstrøms Amt. Det er en livslangkærlighed til uddannelser, der gør en forskel i folks hverdag. Om det så er lærere, pædagoger eller sygeplejersker, siger han.

Derudover har Per B. Christensen været formand for følgegruppen for læreruddannelsen, medlem af den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelse, og ikke mindst formand for lærerkommissionen. Her stod han bag et vigtigt bidrag til udviklingen af folkeskolen.

Travl mand Tidligere har Per B. Christensen, for blot at nævne nogle få ting, været mangeårig formand for Børne- og Kulturcheferne i Danmark, medlem af KL's embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen samt formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

I dag bestrider Per B. Christensen formandsposten i både Danske SOSU-skoler Bestyrelserne og i Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser.

Derudover er han også næstformand for henholdsvis erhvervsskolen ZBC og Center for Offentlig Kompetenceudvikling og medlem af vurderingsudvalget i A.P. Møller Fonden vedrørende folkeskolemilliarden. Per B. Christensen er også medlem af regeringens Kommission for 2. generationsreformer.

roan

relaterede artikler

Cannonball er aflyst og flyttet til foråret 03. september 2021 kl. 15:24

Elever fra kosmetologskole i hestevogn til citynat 03. september 2021 kl. 14:27

Europamester vil forsøge sig i USA 03. september 2021 kl. 09:16