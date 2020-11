Trafikkontrol flere steder

Politiets færdselsafdeling holder øje med hastigheden rundt om på politikredsens veje. Nogle steder holdes der særlig godt øje, og det er for eksempel strækninger, hvor der er erfaring for, at der køres med særlig høje hastigheder.

det skete blandet andet i Tappernøje ved Karlshøj mandag klokken 23.51 - tirsdag klokken 01. Sekskøretøjer blev kontrolleret, og enblev sigtet for at køre så hurtigt, at det udløste et klip i kørekortet