Trafikanter måtte undvige usikker bilist: 50-årig sigtet for at køre påvirket

Af Mia Than West

En 50-årig mand fra Ringsted blev mandag standset af politiet på Østre Ringvej. Manden blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og for narkokørsel, og hans kørekort blev samtidig ombyttet med et midlertidigt, indtil resultatet af blodprøverne foreligger.