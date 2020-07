Træpillefirma åben for dialog om Næstved Havns fremtid

Randers-virksomheden rykkede til byen sidste år og virksomheden har fulgt med i debatten efter at borgmester Carsten Rasmussen (S) erklærede, at han ikke ser en fremtid for en ny erhvervshavn i Næstved, når inderhavnen lukkes af for skibsanløb og erhverv.

- Næstved Havn og Næstved Byråd tog godt imod os, da vi etablerede os i byen, og vi er glade for, at vi kan bidrage til at bevare lokale arbejdspladser. Verdo opererer over hele Sjælland, og derfor er vi åbne over for en dialog om havnens fremtid, fremgår det af det svaret til Sjællandske.