Minderne væltede pludselig frem, da Tove Andreasen gav sig til at læse avisen 5. maj. Ejnar Vaaben var hendes historielærer på Bogø Kost og Realskole i midten af 1950erne. Fotos: Kim Rasmussen

Tove fik et chok: Pludselig var nazi-fortiden nærværende igen

Tove Andreasen fik et chok, da hun åbnede sin avis på befrielsesdagen 5. maj. Artiklen om Danmarks første nazist Ejnar Vaaben, der endte sine dage i Glumsø, fik med ét minderne til at vælte frem igen.

- Pludselig en dag var han væk. Men jeg glemmer ikke, hvordan han slog den lille Ib, så det blødte ud af hans øre. Det var altid drengene det gik ud over. Især de små og svage. Pigerne gjorde han aldrig noget, erindrer 75-årige Tove Andreasen.

Hun kom fra et husmandssted i Hårbølle på Møn og var dagelev på Bogø Kost- og Realskole, som den hed dengang.

- Jeg klarede mig godt i skolen og fik friplads. Det var en glad tid, men Ejnar Vaaben han var grusom, så hjertet hoppede et ekstra slag, da jeg åbnede avisen, fortæller Tove, mens hun bladrer i gamle klassebilleder og finder karakterbogen frem.

En led karl

Under et studieophold i München overværede han Ølstuekuppet i 1923, hvor Hitler forsøgte at tiltvinge sig magten, og han var solgt. Han forblev nazist hele livet og var medlem af Waffen SS og underviser i det berygtede Schallburg-korps. Det var også Ejnar Vaaben, der den 4. maj klokken 19.30, til tonerne af Schuberts ufuldendte, greb mikrofonen i statsradiofonien og leverede en glødende hyldest til Hitler og nazismen.