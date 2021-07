Se billedserie Beviset. Rynkeby-rytterne fra Næstved rammer Paris

Tour de Rynkeby cykler gennem Paris

Næstved - 14. juli 2021 kl. 09:37 Af gæsteskribent Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen

RYNKERAPPORT: Paris er noget særligt for Team Rynkeby. Men i år er det ikke byernes by men i stedet en dansk idyllisk flække med det grandiose navn nær Struer.

»Nå, du skal ikke cykle til Paris i år«.

Den bemærkning har jeg hørt utallige gange de seneste måneder. Siden midten af april stod det nemlig klart, at den årlige cykeltur fra Næstved til Paris med Team Rynkeby Storstrøm ikke er mulig.

Corona. I stedet kører vi Danmark Rundt. Vi startede lørdag morgen.

Og allerede mandag eftermiddag skete det forunderlige. Meget overraskende. Vi kørte ind i Paris.

Paris i Jylland Nu har han været i ølkassen. Eller der er vævefejl i strikhuen, tænker de fleste.

Men den er altså god nok. Der hverken tale om drømmeri eller flirteri med alkohol.

Vi har været i Paris på vores tur rundt i Danmark. Og faktisk fejrede vi besøget med champagne.

Men vi var ikke i den franske hovedstad. Byernes By med det ikoniske Eiffeltårn.

Nej vi kørte gennem en lille - meget lille - landsby nogle få kilometer vest for Struer. På byskiltet står Paris, og lokaliteten består af fem huse. Ja, der er ikke slåfejl. Der er fem huse.

Og naturligvis blev der taget masser af billeder. Paris er noget særligt for Team Rynkeby.

Millioner til Børnecancerfonden

Det er 20 år siden, at det første hold kørte fra Danmark til Paris. Det var nogle få medarbejdere fra Rynkeby-fabrikken, der cyklede til Paris for at se afslutningen på Tour de France. Nogle få sponsorer sikrede et lille overskud, som blev doneret til Børnecancerfonden.

Nu er projektet vokset. Alene i Danmark er der 19 Rynkeby-hold, og alle arbejder for at skaffe penge til børn med kritiske sygdomme. Og det er mange millioner kroner, der hvert år når Børnecancerfonden via Team Rynkeby.

Paris-besøget skete på dagen, hvor kørte turen fra Esbjerg til Struer - 183 kilometer. Langt de fleste langs Vesterhavet.

Soldaterminder Vi kom tidligt forbi det store kaserne-område i Oksbøl, hvor to Rynkeby-ryttere har god minder.

20-årige Julie Mandrup var soldat i Oksbøl i fire måneder sidste år. Hun blev student i 2020, og efter sommerferien var hun soldat i Oksbøl.

- Det var sjovt at se området og hovedindgangen fra en cykel. Det har jeg ikke prøvet, siger Julie Mandrup, der til efteråret starter med at læse medicin i Odense.

Også min holdkammerat Jesper Wedebye har minder fra Oksbøl. Tilbage i 1993 var han på øvelse i kampvogns-området.

- Det var en god tid med dejlige minder, siger Jesper Wedebye.

Familiebesøg To gange har jeg cyklet med Team Rynkeby Storstrøm fra Næstved til Paris. Og begge gange har min familie - kone, søn og børnebørn modtaget mig i Paris. Efter vestkyst-etapen mødte de op i Struer. Dejligt gensyn. Intet er som at få en krammer af sine børnebørn efter 183 kilometer på en cykel.

Og så tænker man ikke så meget over, at cykel-menuen dagen efter er 190 kilometer. Her er et af etapens højdepunkter et besøg på børnekræftafdelingen i Aalborg. Vi cykler for at skaffe penge, så der kan forskes i behandlingen af kræftsyge børn.

