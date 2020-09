Se billedserie Nu skal skoleelever også prøve kræfter med amerikansk fodbold.. I første række står fra højre: foreningskonsulent Margit Bak Grønnegaard, Næstved Kommune, næstformand Anders Frederik Gjesing, Næstved Vikings, direktør Bjarne Elmelund Nielsen, Spar Nord Næstved, og formand Kenneth Enrico Larsen, Næstved Vikings. Privatfoto

Touchdown: Stor donation sætter amerikansk fodbold på skoleskemaet

Næstved - 07. september 2020 kl. 11:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I amerikansk fodbold er der plads til alle aldre og størrelser, og nu skal skolerne på banen. Det lokale mandskab Næstved Vikings har netop fået overrakt 59.500 kroner fra Spar Nord Fonden.

Pengene skal - når covid-19-restriktionerne tillader det - gå til at støtte Næstved Vikings' »åben skole«-projekt. Projektets mål er at tilbyde skoleklasser i Næstved Kommune at prøve amerikansk fodbold i skoletiden.

- Der er tale om et projekt, hvor der både er gevinster for den enkelte skoleelev, for skolerne og for foreningen. Samtidig er amerikansk fodbold en holdsport, der kan være med til at styrke børnenes sociale kompetencer. Desuden kan samarbejdet give et fagligt supplement til aktiviteter til skolen, variation i skoledagen og inspiration til nye måder at være sammen på i skolen, lyder det fra næstformand i Næstved Vikings, Anders Frederik Gjessing, der har svært ved at få armene ned.

Spar Nord på banen

I Spar Nord Fonden vakte det interesse at kunne være med til at understøtte samarbejdet mellem skoler og forening, og med direktør for Spar Nord i Næstved, Bjarne Elmelund Nielsen som fødselshjælper, blev det til en flot donation, der sikrer, at »åben skole«-samarbejdet nu får det nødvendige spillerudstyr og en isoleret container til at have udstyret i tæt på træningsbanen.

- Jeg synes, at engagementet og nytænkningen, som Næstved Vikings har udvist, er værd at støtte op om. Spar Nord Fonden støtter aktiviteter, der gør en forskel og er med til at fremme udvikling og sammenhold lokalt. Derfor støtter vi ildsjælene i Næstved Viking, der løfter en vigtig samfundsopgave med at få børnenes øjne op for motion, sundhed og foreningsliv, siger direktør Bjarne Elmelund Nielsen, Spar Nord.

Årets forening

Næstved Vikings holder til på idrætsanlægget på Nygårdsvej. De lokale vikinger har juniorhold fra U10- til U19, samt seniorhold. Klubben tilbyder også senior flag football - altså amerikansk fodbold uden fysisk kontakt.

Næstved Vikings blev i denne måned også tildelt »Foreningsprisen 2020« af Næstved Kommunens Fritidsudvalg.

