Torvehandel - nu uden politiafspærring

- De sidste 22 år har jeg været at finde på Axeltorv hver onsdag formiddag. Jeg handler her altid og er ikke det mindste bange, fortæller 87-årige Johannes Karberg.

Formand for torvehandelen, Ebbe Jensen fra Storstrøms Ost, er godt tilfreds med, at torvehandelen kan fortsætte - uden politiafspærring.

- Det begyndte så fint i lørdags, men så dukkede politiet op, og så gik det hele op i hat og briller. For selvom vi kun måtte være 10 personer på torvet, så stod der 20 udenfor og ventede på at komme ind. Og jeg tror, at sådan en virus er ligeglad med, om man befinder sig udenfor plastictapen - eller indenfor, siger Ebbe Jensen.