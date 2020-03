Torvedag: Politiet afspærrer Axeltorv

- En torvedag er at betragte som et offentligt arrangement. Derfor gælder bestemmelsen om maks 10 personer af gangen, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, Stefan Jensen.

- Det er helt okay. Det gælder om at stå sammen om at få coronaen knækket og det gør vi bedst ved at holde afstand, så jeg synes det virker fornuftigt, lyder det fra Svend-Erik Herbing inden han blev lukket ind på Axeltorv, hvor der blev solgt friske fisk, modne oste, farvestrålende tulipaner og frugt og grønt.

- Vi vil fremadrettet drøfte med Næstved Kommune om det giver mening at oprette torvehandelen i en by som Næstved, siger vagtleder Stefan Jensen.

Politiet har kig på Karrebæksminde

Politiet har også sendt patruljevogne ud andre steder i kommunen, hvor folk færdes i flok. Det gælder f.eks i Karrebæksminde, hvor ordensmagten også forsøger at sørge for, at folk står sammen om at knække coronaen - ved at holde god afstand til hinanden.