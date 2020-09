Med 29 stemmer blev Finn John Carlsson topscorer ved menighedsrådsvalget i Karrebæk Sogn.Foto: Nadia Krogager Carlsson Foto: Finn John CARLSSON

Send til din ven. X Artiklen: Topscorer ved menighedsrådsvalg: - Jeg sidder ikke med foldede hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topscorer ved menighedsrådsvalg: - Jeg sidder ikke med foldede hænder

Næstved - 20. september 2020 kl. 16:19 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har en aftale med præsten om at jeg ikke kommer og forstyrrer ham i hans arbejde og at han ikke kommer og forstyrrer mig i mit.

Læs også: Optimisme i menighedsråd efter valgaften

Pressefotograf og rejsearrangør Finn John Carlsson blev med 29 stemmer topscorer ved valget af nyt menighedsråd i Karrebæk Sogn ved Næstved.

Efter tre år som suppleant blev han sidste år fuldgyldigt medlem af Karrebæk Menighedsråd - til stor overraskelse for alle hans venner - og i dag er han formand for kirkegårdsudvalget.

- Jeg er ikke manden der sidder med foldede hænder til hverdag, og selvom det ikke går så stærkt i sådan et menighedsråd, så er jeg med til at passe på vores kulturværdier og jeg har lært en masse, siger Finn John Carlsson.

Selvom han langtfra er sognets flittigste gæst i den smukke gamle munkestenskirke på toppen af Karrebæk, har arbejdet i menighedsrådet givet god mening. Bl.a. har han arbejdet for at gøre kirkegården mere indbydende og besøgsvenlig, når sognebørnene kommer for at mindes deres kære.

- Nu skal vi i gang med at etablere et smukt lapidarium. Jeg anede ikke hvad ordet betød, men det er et område med særligt bevaringsværdige minde- og gravsten. Og vi glæder os også til at komme i gang igen med koncerter og foredrag i sognehuset Bethesda, som har ligget helt stille under coronaen.

Selvom han blev topscorer i Karrebæk har Finn John Carlsson ingen ambitioner om at stige helt til tops som menighedsrådsformand.

- Det er helt udelukket. Vores formand Carsten Storgaard gør det glimrende. Ham har vi fuld tillid til, siger Finn John Carlsson, der ellers har fået masser af fritid da samtlige rejsemål er annulleret under coronaen.

- Jeg har allerede aflyst otte rejser, senest en her i september, hvor 60 elever fra ZBC skulle besøge Bruxelles, så nu får jeg mere tid til at kigge på fugt i murværket i den gamle kirke og andre ting, der presser sig på her i Karrebæk sogn.