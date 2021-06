Det er blandt andet i Round Up, at man kan finde det aktive stof glyphosat, som er meget godt til at stoppe uønsket plantevækst. De senere år har man arbejdet på at mindske forbruget på offentlige arealer, og det ser ud til at være lykkedes. På 25 år er forbruget i kommuner og regioner faldet fra 13.721 kg til 3400 kg aktivstof. Foto: Mie Neel

Topper giftlisten og bruger flest stærke pesticider

Og det i en sådan grad, at Næstved indtager førstepladsen over kommunernes forbrug af det giftige stof, som flere undersøgelser viser kan true grundvandet.

Miljøministeriet har netop udsendt en undersøgelse, hvor kommunerne selv har indberettet, hvor meget de bruger af pesticider om året. Næstved har brugt 102 kg glyphosat, som er kategoriseret som et ikke let nedbrydeligt stof, mens nummer to på listen Tønder har brugt 88 kg og nummer tre Haderslev har brugt 83 kg.

102 bliver til 5800

De 102 kg glyphosat skal blandes op med vand, og de giver lidt over 5.800 liter, som Næstved Kommune hvert år køre ud på især veje og fortove. Formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S) fortæller, at hun arbejder for at få mængden ned, men at det bliver dyrt.

Det bekræfter centerleder Torben Kelm Danielsen, Center for Ejendomme og Veje. Han fortæller, at der skal bruges flere mandetimer, hvis man skal stoppe med brugen af Round Up.