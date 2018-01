Topnavn: Cirkulær økonomi er bare sund fornuft

- Som dengang vores bedstemødre sørgede for at bruge madresterne, genbrugte plastikposerne og gemte det aflagte tøj i stedet for at smide det væk, siger Flemming Besenbacher, topnavnet da Ressource City tirsdag holdt konference i Næstved. Som formand for en stor virksomhed som Carlsberg og Carlsbergfondet samt formand for regeringens Advisory Board vedrørende cirkulær økonomi er han en mand, der rejser over hele verden, og en mand, der bliver lyttet til.