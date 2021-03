Søren Hansson, Maglemølles direktør, fortæller, at Storhallen til september udvides med fem indendørs padelbaner. Foto: Anders Ole Olsen

Topatlet åbner padel-baner

Det står klart, efter at Maglemølle har indgået et samarbejde med Match Padel, lyder det i en pressemeddelelse.

Forhåbningen er, at sporten bliver så populært blandt Næstvedgensere, at hallen yderligere udvider med fem indendørs- samt to udendørsbaner, lyder det.