Tommy Stephansen fra Hvidovre har valgt at bo på Enø Camping under hele lukkeperioden. Fotos: Preben Madsen

Tommy holder ferie på lukket ø til under halv pris

Mens mange er draget væk under brolukningen, er der andre, der har helt bevidst har valgt at bo på den anden side af den lukkede Græshoppebro.

Søndag kørte en mindre karavane af campingvogne således over broen for at slå sig ned på Enø Camping, mens broen er lukket for alle former for kørende færdsel frem til 4. oktober.