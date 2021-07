Tommelfinger op til årets første rigtige citynat

- Det er første gang på grund af corona, vi havde fået lov til at lave et arrangement med livemusik og andre aktiviteter, fortæller René Jørgensen, eventkoordinator i Næstved Cityforening efter fredagens citynat, hvor byens butikker havde åbent til kl. 22.

- Vi valgte en kontrolleret måde - uden at gå helt amok. Det var for at overholde forsamlingsforbuddet. Det kan være lidt svært at adskille, når der sker mange aktiviteter rundt i city på samme tid. Det var fedt at komme i gang, og se at folk bakkede op, fortsætter han.