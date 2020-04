Den lyse orange farve indikerer, at det er en moderat brandfare. Det betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme er sjældent forekommende. Den mørkere orange farve indikerer, at det er en høj brandfare. Det betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme ville kunne forekomme.

Tørt og varmt: Høj brandrisiko i sigte

Brandfare.dk

Danske Beredskaber opfordrer til, at man tjekker hjemmesiden Brandfare.dk, hvis man har planer om at grille, tænde bål, bruge ukrudtsbrænderen eller lignende. Ud over at finde gode råd om, hvordan man undgår naturbrande, byder hjemmesiden også på et brandfareindeks, der viser risikoen for, at der opstår brand i naturen de kommende fem døgn. Brandfareindekset er udarbejdet af DMI for Brandfare.dk.