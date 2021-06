Se billedserie Den 22-årige jurastuderende Regitze Harslund Sancoeur kan blive ny folketingskandidat for De Konservative i Næstved. Privatfotos

To yngre kvinder kandiderer som De Konservatives folketingskandidat

Næstved - 11. juni 2021

De Konservative har tradition for stærke yngre kvinder på Christiansborg. Hvem husker ikke Henriette Kjær, Gitte Seeberg og Lene Espersen, der gik under navnet Kylle, Pylle og Rylle.

Nu er partiet klar med to nye unge kvindelige kandidater, der begge bejler til Folketinget. Det sker når De Konservatives lokalafdeling i Næstved samles på Gunderslevholm gods på søndag, hvor partiet har slået tre møder sammen, nemlig partiets generalforsamling, opstilling til Folketinget samt opstillingsmøde til kommunalvalget.

Alle tre møder har været udskudt på grund af corona-situationen. Men fredag bliver forsamlingsforbuddet hævet fra 50 til 100 personer ved indendørs arrangementer og to dage senere afholder partiet både generalforsamling og to opstillingsmøder.

Her skal der bl.a. findes en afløser for kredsens nuværende folketingskandidat Mads Andersen, der 1. april blev midlertidigt medlem af folketinget, som substitut for sygemeldte Naser Khader. Og da kandidaterne ifølge partiets nye vedtægter kun må være opstillet i to kredse, er Næstved-kredsen blevet ledig.

Her står slaget mellem den 22-årige jurastuderende Regitze Harslund Sancoeur og den 30-årige selvstændige kommunikationsrådgiver Louise W. Lindhagen. Begge er bosiddende i Næstved Kommune og vinderen bliver dermed lokal.

Plads på Tinge

- Det er to stærke og spændende navne vi stiller med. Regitze Harslund Sancoeur er formand for KU Næstved og har markeret sig flittigt i den lokale debat, mens Louise W. Lindhagen er flyttet til Tappernøje fra Guldborgsund Kommune, hvor hun opnåede et flot personligt valg ved seneste kommunalvalg, fortæller partiets lokalformand Jesper Geitze Nielsen.

Han tror at vinderen vil have en reel chance for en taburet på Christiansborg.

Vi er meget privilegerede, at der er fremgang i målingerne, så der er faktisk en god chance for, at den der løber med posten, kommer i Folketinget som repræsentant for Næstved, forudser formanden. Inden kampvalget går i gang skal der findes nye medlemmer til bestyrelsen og som sidste programpunkt forestår opstillingen til kommunalvalget. Her er listens nummer et og to allerede blevet besat af henholdsvis Rune Kristensen og Anette Brix.

- Vi stiller med hele 22 kandidater. Det er ni flere end sidst og de kommer fra hele kommunen og i alle aldre. Vi er meget glade for, at så mange vil stille sig til rådighed for lokaldemokratiet og vores parti. Jeg oplever en stor kampgejst fra kandidatholdet og en vilje til at kæmpe for at Næstved bliver mere grøn og mere erhvervsvenlig, siger den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen.

Hele listen offentliggøres efter opstillingsmødet søndag, hvor partiet kan se frem til sol over Gunderslevholm.