Leder af kulturcenteret, John Nørbjerg, inspicerede den ødelagte bygning efter de unge menneskers hærgen. Fotos: Jan Jensen

To unge kvinder skyldige i brandskader for 1,4 mio. kr.

Næstved - 30. september 2021 kl. 05:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Det eneste, der var tilbage af to plastikskalstole, var metalstellene. Plastikken var blevet omdannet til sodpartikler, der fandt vej ind i lydanlæg, ventilationsrør, opvaskemaskiner og routere, og soden hang som guirlander ned fra bjælker og loft.

Det var det syn, som rengøringspersonale mødte ind til i Musikstalden på Grønnegades Kaserne Kulturcenter om morgenen den 3. maj 2019. Skaderne er senere blev opgjort til i alt 1,4 millioner kroner, og nu har to af de skyldige endelig fået deres straf ved Retten i Næstved.

Anholdt inden retssagen Efter flere forgæves forsøg, hvor de tiltalte valgte at blive væk fra retten, lykkedes det således tirsdag at få to af dem dømt. Det drejer sig om en i dag 18-årig kvinde fra Sandved og en 20-årig kvinde fra Næstved. Sidstnævnte var inden retsmødet blevet anholdt og hentet af politiet, så man var sikre på hendes deltagelse.

En tredje person er også tiltalt i sagen - en 21-årig mand, der nu har bopæl i Otterup på Fyn. Han er tidligere udeblevet fra retten, og det gjorde han endnu engang. Denne gang vidste man dog, hvor han opholdt sig - han blev nemlig samtidig fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg i en anden sag.

Mandens forsvarsadvokat argumenterede for, at sagen atter burde udsættes, mens både anklager Rune Jensen og de to kvinders forsvarere mente, at det var på tide at gennemføre for de to andre tiltaltes vedkommende. Det var retsformand Tine Bransholm Ginnerup enig i.

Døren var ulåst Derfor kunne først den høje 18-årige kvinde med langt, brunt hår og en piercing i næsen indtage vidneskranken. Herfra fortalte hun, at de tre havde opholdt sig ved den nærliggende skaterbane først på aftenen den 2. maj 2019, da hun skulle tisse. Derfor søgte de til Musikstalden, hvor de opdagede, at døren til indgangen stod ulåst.

Da den 18-årige kom ud fra toilettet, sad de to andre ved et bord og var begyndt at ryge en joint. Den 20-årige begyndte at sætte ild til bordet, men der kom kun gløder. Dem pustede den 18-årige ud igen.

Bagefter gik den 20-årige kvinde og den 21-årige mand - der på det tidspunkt var kærester med den 18-årige - hen til et gardin, som det ikke lykkedes dem at sætte ild til. De prøvede ellers ved hjælp af nogle brochurer, de fandt på stedet.

Ifølge den 18-årige var hun ikke med til at sætte ild til noget. Hun sad bare og spillede på sin telefon, og hun syntes, at de to andre »var for meget«. Derfor gik hun fra stedet efter et stykke tid, og kort efter kom de to andre også ud. På det tidspunkt var der ikke ild i noget, forklarede den tiltalte.

Fuldstændig chokeret Den 20-årige - en lav og bred kvinde af tyrkisk oprindelse - afgav bagefter en forklaring, der var stort set tilsvarende. Hun mente dog, at den 18-årige også havde været med til at brænde bordet med en lighter. Kvinden erkendte, at det var hende, der startede med at brænde bordet - der sad et stykke tyggegummi, som »irriterede« hende.

Den tiltalte lader sig åbenbart let irritere, for samme formulering brugte hun om det faktum, at de ikke kunne få ild i gardinet. Det var derfor, hun hentede brochurerne, så de måske kunne hjælpe - men de smeltede bare.

- Vi var alle tre skæve, og vi var bare dumme og skulle prøve nogle ting af. Vi var slet ikke ude på at sætte ild til stedet, og det var slet ikke planlagt, sagde den 20-årige, der også bedyrede, at der ikke var ild i noget, da hun forlod Musikstalden.

- Jeg var fuldstændig chokeret, da jeg så billederne af, hvad der var sket. Det så meget voldsomt ud i forhold til det, vi havde gjort, lød det.

Ni måneders fængsel Det var fingeraftryk og DNA-spor på blandt andet nogle vinglas, som de tre unge mennesker havde benyttet, der var med til at fælde dem. Desuden kunne man se dem forlade stedet på videoovervågning.

Retten idømte begge kvinder ni måneders fængsel betinget af 150 timers samfundstjeneste. Den 18-årige skal desuden i misbrugsbehandling, hvis Kriminalforsorgen finder det nødvendigt. Begge valgte at modtage deres domme.

Der blev ved sagen ikke taget stilling til erstatningskravet på 1,4 millioner kroner. Det er nu op til forsikringsselskaberne for blandt andet kulturcenteret og musikforeningen Vershuset, der normalt holder til i Musikstalden, at få en aftale på plads. Mislykkes det, ender sagen i civilretten.

Hvor meget, kvinderne skal betale i erstatning, vil også afhænge af, om den 21-årige ligeledes findes skyldig, når hans del af sagen kommer for retten. Det vides endnu ikke, hvornår det kommer til at ske.