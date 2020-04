Artiklen: To unge kvinder på centertur: Sigtet for tyveri og hashbesiddelse

En medarbejder i Næstved Storcenter bemærkede onsdag klokken 14.42 to unge kvinder, som han fik mistanke om, måske havde taget nogle varer, som der ikke var blevet betalt for.

De to kvinder blev derfor standset og politiet blev tilkaldt, og det viste sig, at den ene af de to kvinder havde to ringe i tasken, som var blevet fjernet fra butikken samme dag.

Derudover bemærkede en medarbejder, at den anden af kvinderne havde forsøgt at smide en lille klump hash på 0,4 gram fra sig, da hun blev standset. Den ene kvinde blev derfor sigtet for butikstyveri, mens den anden blev sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer.