Fem biler var lørdag formiddag involveret i et harmonikasammenstød på Køgevej nær Næstved Storcenter. Foto: pressefoto.dk

Artiklen: To trafikuheld med kvarters mellemrum

To trafikuheld med kvarters mellemrum

Af Anna C. Møhl

Der opstod lange køer på Køgevej i Næstved, hvor fem biler var involveret i et harmonikasammenstød.

Færdselsuheldet skete nær Holsted Kirke i retning mod Næstved by.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet ved 11-tiden, og så blev der rykket ud med flere ambulancer og brandvæsen. Ingen kom alvorligt til skade i uheldet.

Først lød der melding om en fastklemt person i en af bilerne. Derfor kørte brandvæsenet for fuld udrykning ud til ulykken.

- I en af bilerne sad der en person og havde ondt. Vi var klar til at skære ham fri, hvis det blev nødvendigt. Men det viste sig, at han selv kunne dreje sig ud af sædet og gå over til ambulancen, fortæller Elias Samsø Larsen, fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, der var indsatsleder ved ulykken.