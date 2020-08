I forbindelse med retssagen blev der konfiskeret 4900 kroner, 28 gram kokain, to mobiltelefoner, to digitalvægte, 0,4 gram hash og en peberspray. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: To teenagere erkender kokainsalg fra lejlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To teenagere erkender kokainsalg fra lejlighed

Næstved - 16. august 2020 kl. 07:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et anonymt tip om, at der blev solgt stoffer fra en adresse tæt på Næstved Station, fik i starten af oktober politiet til at rykke ud og ransage lejligheden. Det viste sig at være en god idé.

Da ordensmagten ankom fandt man to unge mænd på henholdsvis 19 og 18 år, som var i besiddelse af 28 gram kokain beregnet til videresalg. De havde også beskedne 0,4 gram hash til eget forbrug.

Yderligere efterforskning har vist, at der forinden også var solgt 32 gram kokain fra adressen, og det valgte begge teenagere at erkende, da deres sag blev behandlet ved Retten i Næstved.

Forskellige straffe Da der var tale om en tilståelsessag, kom der ikke mange detaljer frem i retten. Det stod dog klart, at den 18-årige havde bopæl i lejligheden, og han blev idømt en kombinationsdom på 1 måneds ubetinget fængsel og fire måneder betinget af 100 timers samfundstjeneste. Han blev også dømt for at være i besiddelse af en peberspray.

Den 19-årige har nu adresse i Herning, men han havde også tilknytning til lejligheden på gerningstidspunktet. Han fik ligeledes i alt fem måneders fængsel, men her var de alle ubetingede, da han tidligere er dømt for lignende kriminalitet. Begge de dømte valgte at modtage deres domme.

relaterede artikler

Bombetrussel sender retten på overarbejde 07. august 2020 kl. 04:43

Havde stoffer og bat i bilen 04. august 2020 kl. 17:10